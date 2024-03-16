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· Алина Алмакаева

Большой весенний метеопрогноз: главный синоптик сообщил когда в России потеплеет до +15 градусов

Большой весенний метеопрогноз: главный синоптик сообщил когда в России потеплеет до +15 градусов

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Весной 2024 года РФ столкнутся с разнообразием погодных условий, предупреждают эксперты в области метеорологии. От снегопадов и холодов до штормовых ветров - природа продемонстрирует свою полную мощь, оттягивая наступление теплой весны в различных регионах.

В Москве и пригородах весеннее тепло не собирается быстро замещать снежные дали. Северный антициклон будет продолжать свое господство, принося с собой арктическую холодность, как утверждает главный метеоролог России Евгений Тишковец. В столице ожидаются новые всплески холода.

По словам экспертов, метеорологическая весна в Московском регионе затянется до 20 марта, когда средний дневной температурный режим наконец-то перевалит за ноль.

Меняющийся климат, включая аномальное потепление в Арктике, делает погоду в России непредсказуемой. Климатолог Михаил Юлкин подчеркивает, что страну ожидают экстремальные погодные явления - от сильных морозов до ураганов и ледяных дождей в разных частях страны.

Центральная Россия может столкнуться с поводьями из-за быстрого таяния снегов, предупреждает Александр Шувалов из центра "Метео". В марте большинство регионов продолжит ощущать низкие температуры, а апрель принесет постепенное потепление, но это не исключает возможных скачков температуры. Май будет прохладным, влияя на весенние праздники, включая солнечные майские дни и возможные дожди во время пасхи.

Этот сезон обещает стать настоящим испытанием для России, предоставляя уникальный опыт для населения страны и вызывая вызов для метеорологов, сообщают "Известия".

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