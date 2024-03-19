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Большой весенний метеопрогноз: главный синоптик России рассказал, когда потеплеет до +15 градусов

Большой весенний метеопрогноз: главный синоптик России рассказал, когда потеплеет до +15 градусов

bangkokbook.ru

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Весна 2024 года готовит для России настоящий микс погодных сюрпризов, как сообщают эксперты. Разнообразие климатических условий, от морозов и снега до бурных ветров, откладывает приход традиционной весенней погоды во многих уголках страны.

В Москве и области продолжительная зима не спешит уступать место теплым дням. Специалисты предсказывают усиление северного антициклона, что приведет к дополнительным волнам холода в столичном регионе, по прогнозам ведущего метеоролога страны Евгения Тишковца.

Ожидается, что метеорологическая весна в центре России наступит не ранее 20 марта, когда средняя дневная температура стабилизируется выше нулевой отметки. Изменения климата вносят свои коррективы, делая погодные условия весьма непредсказуемыми, подчеркивает климатолог Михаил Юлкин. Он прогнозирует ряд экстремальных погодных явлений по всей стране, от сильных морозов до штормов и ледяных дождей.

Ситуация с паводками может обостриться в Центральных регионах России из-за резкого таяния снега, предупреждает Александр Шувалов из «Метео». Несмотря на низкие температуры в марте, апрель обещает постепенное потепление, хотя и с возможными колебаниями. Майские праздники могут быть омрачены прохладной погодой, с вероятными дождями на Пасху.

Таким образом, весна 2024 года станет испытанием для жителей России и вызовом для ее метеорологов, как отмечают в «Известиях», принеся уникальный набор погодных условий.

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