Большой сюрприз для пенсионеров с 1 февраля: за отопление и воду больше платить не нужно

Стало известно, что российские пенсионеры имеют полное право освободить себя от оплаты некоторых видов коммунальных услуг, особенно в случае возникновения вопросов к их качеству. Эксперт в пенсионной сфере рассказал, что пожилые граждане имеют право не оплачивать услуги, если возникают сомнения в их качестве.

С февраля 2024 года пенсионеры получат право на освобождение от оплаты счетов за отопление, если температура в их доме или квартире в течение длительного времени опускается ниже определенного порога. Аналогичная льгота распространяется и на подогрев горячей воды: пенсионеры имеют право не платить за горячую воду, если качество этой услуги не соответствует санитарным нормам. Теперь выявить и доказать некачественное предоставление услуг стало гораздо проще, достаточно просто задокументировать проблему с помощью фото- или видеосъемки.

Важным шагом вперед стало решение Верховного суда, которое дает пенсионерам право на компенсацию половины стоимости услуги, если будет доказано, что услуга была оказана некачественно. Это решение еще больше защитит права пожилых людей и побудит поставщиков услуг более ответственно относиться к своим обязанностям, сообщает Progorod43.