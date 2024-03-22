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Большой прогноз погоды на весну: главный синоптик России рассказал, когда потеплеет до +15 градусов

Большой прогноз погоды на весну: главный синоптик России рассказал, когда потеплеет до +15 градусов

vsegda-pomnim.com

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Метеорологическое сообщество предупреждает о серии необычных погодных явлений, которые ожидаются в России весной 2024 года. По прогнозам, погода будет переменчивой, с ливнями, штормами и другими аномалиями, охватывающими различные регионы страны.

В статье «Известий» подробно описывается ожидаемая погода на ближайшие месяцы.

В Москве и Московской области предвестники весны задерживаются, с непривычно холодными температурами и снегопадами. Влияние северного антициклона мешает наступлению тепла, подчеркивает Евгений Тишковец из центра погоды «Фобос». Метеорологическая весна, согласно прогнозам Татьяны Поздняковой из «Метеоновости», не ожидается в столичном регионе до 20 марта.

Михаил Юлкин, климатолог, объясняет, что глобальные изменения климата и аномалии в Арктике ведут к экстремальным погодным событиям по всей стране. Прогнозы на апрель и май также обещают нестабильную погоду, с возможным потеплением в апреле и прохладным маем.

Особое внимание уделяется погоде на майские праздники, с прогнозируемыми температурами в +14...+18 градусов. На Пасху и День Победы ожидается ясная и относительно прохладная погода.

Таким образом, россиянам стоит быть готовыми к переменчивой и непредсказуемой погоде в ближайшие месяцы, подчеркивают эксперты.

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