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Большой прогноз погоды на весну 2024: главный синоптик России рассказал, когда потеплеет до +15 градусов

Большой прогноз погоды на весну 2024: главный синоптик России рассказал, когда потеплеет до +15 градусов

rb7.ru

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Метеорологи предоставили детальный прогноз погоды на весну 2024 года для Российской Федерации, предвещая серию атмосферных аномалий, включая интенсивные осадки и штормы в различных регионах.

Особое внимание уделено изменениям в погодных условиях Москвы и Московской области, где долгая зима с морозами и снегопадами задержится до конца марта. Антициклон с севера будет препятствовать наступлению весны, создавая условия для арктических вторжений и замедляя таяние снега.

Эксперты отмечают, что аномальные погодные явления в апреле и мае могут повлиять на общественную жизнь, особенно во время майских праздников и Пасхи. Предсказывается, что май принесет более прохладную погоду, что отличается от предыдущего года и может быть связано с сейсмической активностью в регионе Японского моря. На майские праздники и в День Победы ожидается преимущественно ясная погода с температурой воздуха около +14...+18 градусов.

Эксперты подчеркивают необходимость подготовки к непредсказуемым погодным условиям, включая возможные снегопады и заморозки, а также к возможному повышению уровня воды в реках, что может привести к паводкам в некоторых регионах. Важно следить за актуальными погодными обновлениями и принимать соответствующие меры предосторожности для обеспечения безопасности и комфорта в течение весеннего периода, сообщают «Известия».

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