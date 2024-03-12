Большой прогноз на март, апрель и май: главный метеоролог сообщил, когда ждать тепла +15 градусов

Метеорологи прогнозируют для территории России ряд необычных погодных явлений весной, ожидая от ливневых дождей до ветреных бурь в различных уголках страны.

В статье, опубликованной «Известиями», подробно освещается, какие погодные условия предвидятся в марте, апреле и в период майских праздников 2024 года.

В Москве и области, где зима не щадила жителей снегопадами и холодами, весеннее тепло не спешит приходить. Погодный режим остается под влиянием северного антициклона, который приносит с собой арктические холода, мешая весне вступить в свои права. Предвидится, что настоящая метеорологическая весна в столичном регионе установится не раньше 20 марта.

По всей России аномальные погодные условия вызваны циклонами, активность которых усиливается из-за изменений в Арктике. В начале весны в ряде регионов прогнозируются крайние морозы, а южные территории ожидают ураганные ветра и морозные дожди. В центральных областях из-за большого количества снега могут начаться паводки.

Март сохранит зимние характеристики в большей части центра и северо-запада России, в том числе в Петербурге и других городах. Но к апрелю ожидается улучшение погоды, с потеплением к середине месяца, когда столбики термометров могут показывать до +15C.

Майский прогноз обещает более холодную погоду по сравнению с прошлым годом, особенно в период праздников и на Пасху. На 9 мая, в День Победы, предсказывается теплая и ясная погода.