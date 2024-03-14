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Большой прогноз на март, апрель и май: главный метеоролог сообщил, когда в России потеплеет до +15 градусов

Большой прогноз на март, апрель и май: главный метеоролог сообщил, когда в России потеплеет до +15 градусов

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Весной 2024 года Российскую Федерацию ожидает настоящий калейдоскоп погодных условий, предупреждают метеорологи. От снегопадов и морозов до штормовых ветров – погода покажет себя во всем многообразии, ставя на паузу ожидание теплой весны в различных регионах.

В столице и Подмосковье после затяжной зимы снежная погода не собирается уступать место весеннему теплу. Северный антициклон продолжит доминировать, принося с собой арктические холода, как отмечает главный метеоролог России Евгений Тишковец. В Москве следует ожидать новых волн холода.

По словам специалистов, метеорологическая весна в Московском регионе задержится до 20 марта, когда среднедневная температура наконец стабилизируется выше нуля.

Изменения климата, включая аномальный нагрев Арктики, делают погоду в России непредсказуемой. Климатолог Михаил Юлкин подчеркивает, что страну ожидают экстремальные погодные явления: от сильных морозов до ураганов и ледяных дождей в разных частях страны.

Центральная Россия может столкнуться с паводками из-за быстрого таяния снегов, предостерегает Александр Шувалов из центра «Метео». В марте большинство регионов ожидает сохранение низких температур, а в апреле потепление придет постепенно, не исключая температурных скачков. Май принесет прохладу, влияя на весенние праздники, включая солнечные майские дни и вероятные дожди во время Пасхи.

Этот сезон обещает быть полным погодных испытаний для России, предоставляя уникальный опыт для жителей страны и вызов для метеорологов, сообщают «Известия».

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