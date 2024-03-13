Большой прогноз на март, апрель и май: главный метеоролог сообщил, когда в России потеплеет до +15

Метеорологи заявили, что на территории России весной 2024 года будет бушевать целая серия атмосферных аномалий, варьируя от интенсивных осадков до сильных штормовых ветров в разных уголках страны.

В Москве и Московской области после длительной зимы с обильными снегопадами и морозами метеорологи не обещают скорого прихода тепла. Антициклон с севера продолжит влиять на погоду, вызывая арктические холода. Специалист из центра «Фобос», Евгений Тишковец, подчеркивает, что в столице могут ожидаться повторные холодные вторжения.

Метеорологическая весна в столичном регионе, по прогнозам Татьяны Поздняковой из «Метеоновости», наступит не ранее 20 марта, при условии, что среднесуточная температура воздуха будет выше нуля.

Климатолог Михаил Юлкин отмечает, что из-за глобальных изменений, включая перегрев Арктики, в России возрастает вероятность экстремальных погодных условий. Прогнозируется, что весной некоторые регионы столкнутся с сильными морозами и снегопадами, а южные области - с ураганами и ледяными дождями.

В центральной части России из-за быстрого таяния снега возможны паводки. Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов предупреждает о высоком риске половодья на реках Северо-Запада и других регионов.

В марте большая часть Центральной России и северо-запад ожидают сохранение холодной погоды. В апреле ожидается постепенное потепление, хотя и с возможными температурными колебаниями. Май обещает быть более прохладным, что повлияет на погоду в период весенних праздников, предвещая ясную погоду на майские дни и возможные дожди в период Пасхи, сообщают «Известия».