Большой метеопрогноз на весну 2024: главный синоптик России рассказал, когда потеплеет до +15 градусов

Метеорологи анонсируют серию погодных аномалий для России этой весной, включая сильные дожди и штормы в разных регионах.

Рассмотрим более детально погодные прогнозы на март, апрель и май 2024 года.

Весенние месяцы в Москве и Подмосковье ожидаются холодными, с частыми снегопадами и морозами, несмотря на недавние аномально теплые дни. Ожидается, что настоящая весна в этих регионах наступит не ранее 20 марта, при этом снежный покров сохранится.

Антициклон с севера будет доминирующим фактором, принося арктические вторжения, которые затруднят наступление весны. Экстремальные погодные условия, вызванные циклонами, могут привести к сильным морозам, снегопадам, и даже наводнениям и штормам в различных частях страны.

В апреле ожидается некоторое потепление, но вместе с тем возможны температурные колебания и скачки давления. Теплая погода в умеренных широтах предвидится лишь к концу месяца.

Май обещает быть прохладнее прошлогоднего, особенно во время майских праздников и Пасхи, которая в этом году празднуется 5 мая. На День Победы, 9 мая, прогнозируется теплая и солнечная погода.

Такие погодные колебания требуют от граждан повышенного внимания к прогнозам и готовности к внезапным изменениям погодных условий, сообщили в «Известиях».