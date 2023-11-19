«Большой куш»: пенсионерам проиндексируют выплаты, сумма неожиданная

В ближайшем будущем пожилые жители России будут радостно улыбаться, так как им предстоит восхитительная новость - повышение пенсии. Говорят о традиционной практике индексации выплат для неработающих пенсионеров. Согласно информации, опубликованной PRIMPRESS, эти обновленные суммы дождутся наших опытных пенсионеров уже через пару месяцев, с 1 января 2024 года. Pремиальный прирост, который будет предоставлен пожилым людям в этот раз, является особенно внушительным. Вместо стандартных прибавок в размере примерно 1000 рублей, теперь пожилым людям будут добавлены гораздо более значительные 1631 рубль.

В результате индексации на 7,5 процента, в среднем пенсионеры будут получать 23000 рублей ежемесячно. Январские выплаты будут доступны нашим заветным пенсионерам уже в конце декабря текущего года, с 25 по 29 число. Из-за новогодних праздников график будет немного изменен. Это означает, что старикам не нужно будет долго ждать, поскольку пенсия будет доступна для тех, кто обычно получает ее в первой половине месяца.