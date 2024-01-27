Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что специальная операция вооруженных сил завершится после полного уничтожения действующего режима в Киеве, который он назвал «нацистским». Он выразил свои поздравления гражданам в связи с Днем воссоединения новых территорий с Россией и подчеркнул, что год назад жители приняли решение жить в своей стране.

Он заявил, что специальная операция будет продолжаться до полного освобождения исконно русских территорий от врага и саму победу он отдалит за свою сторону. Кроме того, он обещал, что количество регионов, включенных в состав России, увеличится.