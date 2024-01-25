Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев объяснил, когда и при каких условиях Специальная военная операция на Украине может быть завершена окончательно, передает don24.ru.

Согласно заявлению Зампреда СБ России, вооруженное столкновение нашего государства и Украины закончится только тогда, когда нацистский киевский режим будет полностью уничтожен. Вместе с тем Дмитрий Медведев утверждает, что Российская Федерация освободит «исконно русские территории от врага» и одержит победу, присоединяя новые регионы в состав страны.