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Больше новых регионов: Дмитрий Медведев сказал, когда и на каких условиях закончится СВО на Украине

Больше новых регионов: Дмитрий Медведев сказал, когда и на каких условиях закончится СВО на Украине

rutube.ru

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Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев объяснил, когда и при каких условиях Специальная военная операция на Украине может быть завершена окончательно, передает don24.ru.

Согласно заявлению Зампреда СБ России, вооруженное столкновение нашего государства и Украины закончится только тогда, когда нацистский киевский режим будет полностью уничтожен. Вместе с тем Дмитрий Медведев утверждает, что Российская Федерация освободит «исконно русские территории от врага» и одержит победу, присоединяя новые регионы в состав страны.

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