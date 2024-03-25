Больше никаких переработок: в Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении рабочей недели

В условиях динамично меняющегося рынка труда, Госдума РФ активно обсуждает новаторское предложение, направленное на сокращение стандартной рабочей недели с 40 до 39 часов.

Эта инициатива отражает стремление к синхронизации с глобальными тенденциями и улучшению качества трудовой жизни россиян.

Причины для Уменьшения Рабочего Времени

Аналитический обзор трудовой сферы показывает, что работники России тратят на рабочем месте больше времени, чем определено текущими нормами. Инициатива предлагает не только снизить общее количество часов на работе, но также ввести сокращенный рабочий день перед выходными и праздничными днями.

Ключевые Изменения в Трудовом Кодексе

Планируется корректировка двух статей Трудового кодекса:

Статья 95 ТК РФ дополнится правилом о сокращении рабочего времени на один час перед выходными днями. Пункт о максимальной продолжительности рабочей недели в статье 91 ТК РФ будет пересмотрен с уменьшением с 40 до 39 часов.

Значимость Перехода

Исследования утверждают, что границы рабочего дня стали менее четкими после начала пандемии, вызывая усталость и выгорание среди сотрудников. Сокращение рабочих часов направлено на улучшение психоэмоционального состояния работников и повышение их производительности.

Дополнительные Инновации

Институт исследования проблем современной политики предложил считать время, затрачиваемое на дорогу к месту работы и обратно, частью рабочего дня, что может внести дополнительную адаптивность и учесть реальные условия работы граждан.

Перспективы Изменений

Эта инициатива является шагом к созданию более гармоничной и продуктивной рабочей среды, сокращая рабочую неделю до 39 часов и способствуя повышению благополучия российских работников, сообщает pg21.ru.