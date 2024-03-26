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· Ульяна Сенько

Больше никаких переработок: в Трудовой кодекс РФ внесут поправки о сокращении рабочей недели

Больше никаких переработок: в Трудовой кодекс РФ внесут поправки о сокращении рабочей недели

predanie.timepad.ru

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Госдума России активно обсуждает новое предложение о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов, реагируя на текущую тенденцию переработок среди российских работников.

Многие граждане проводят на работе более восьми часов в день, что противоречит установленной норме, указывая на потребность в изменении законодательства.

Данное предложение предусматривает изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации, в частности, в статьях, касающихся продолжительности рабочего времени и сокращения рабочего дня перед выходными и праздничными днями. Авторы законопроекта указывают на необходимость адаптации трудовых норм к современной рабочей среде, где из-за пандемии COVID-19 границы рабочего графика стали еще более размытыми.

Выдвинутые изменения также направлены на борьбу с проблемой хронической усталости и профессионального выгорания, усугубленных недостаточным числом сотрудников для выполнения возрастающего объема работы. Помимо этого, Институт исследования проблем современной политики предлагает учитывать время в пути до работы и обратно как часть рабочего времени, что может значительно изменить подход к организации труда для многих россиян.

Эта инициатива поднимает важные вопросы о балансе между работой и личной жизнью, а также о заботе о психологическом и физическом здоровье работников, что является ключевым аспектом современной трудовой политики, пишет pg21.ru.

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