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Больше не впустят: в РЖД введены новые правила прохода в вагоны поездов

РЖД ужесточает правила посадки на «Сапсаны» и другие скоростные поезда.

klev.club

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РЖД ужесточает правила посадки на «Сапсаны» и другие скоростные поезда.

Встречать и провожать пассажиров «Сапсанов» у вагона теперь не получится. Российские железные дороги ввели новые, более строгие правила доступа на скоростные поезда.

Что изменилось?

  • Только для пассажиров с билетами: Попасть в вагоны «Сапсанов» и других скоростных поездов теперь могут только пассажиры с действительными билетами. Это касается всех станций и направлений, включая маршрут Москва - Санкт-Петербург.
  • Провожающим вход воспрещен: Даже если вы хотите просто провести близкого человека до вагона - увы, сделать это не получится.
  • Все ради безопасности: РЖД объясняет новшества повышенными мерами безопасности на транспорте.

А как у других?

В поездах АО «ФПК» сохраняются более лояльные правила: провожающие могут проводить пассажиров до вагона при условии подтверждения от пассажира и при длительных остановках (более 5 минут).

Новые реалии для пассажиров

Ужесточение правил вызвало неоднозначную реакцию у пассажиров. Кто-то считает новые меры излишними, кто-то, наоборот, поддерживает повышенные меры безопасности. В любом случае, это тенденция, которая затрагивает все сферы жизни, и транспорт — не исключение. Новые правила уже действуют, в том числе и на маршрутах в Крым.

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