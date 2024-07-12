Больше не впустят: в РЖД введены новые правила прохода в вагоны поездов

РЖД ужесточает правила посадки на «Сапсаны» и другие скоростные поезда.

Встречать и провожать пассажиров «Сапсанов» у вагона теперь не получится. Российские железные дороги ввели новые, более строгие правила доступа на скоростные поезда.

Что изменилось?

Только для пассажиров с билетами: Попасть в вагоны «Сапсанов» и других скоростных поездов теперь могут только пассажиры с действительными билетами. Это касается всех станций и направлений, включая маршрут Москва - Санкт-Петербург.

Провожающим вход воспрещен: Даже если вы хотите просто провести близкого человека до вагона - увы, сделать это не получится.

Все ради безопасности: РЖД объясняет новшества повышенными мерами безопасности на транспорте.

А как у других?

В поездах АО «ФПК» сохраняются более лояльные правила: провожающие могут проводить пассажиров до вагона при условии подтверждения от пассажира и при длительных остановках (более 5 минут).

Новые реалии для пассажиров

Ужесточение правил вызвало неоднозначную реакцию у пассажиров. Кто-то считает новые меры излишними, кто-то, наоборот, поддерживает повышенные меры безопасности. В любом случае, это тенденция, которая затрагивает все сферы жизни, и транспорт — не исключение. Новые правила уже действуют, в том числе и на маршрутах в Крым.