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Больше не пустят: в РЖД ввели новые правила прохода в вагон поезда

В ответ на увеличение жалоб через социальные медиа и усиление требований к безопасности, Российские железные дороги ввели новые регламенты доступа к высокоскоростным поездам.

livejournal.com

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В ответ на увеличение жалоб через социальные медиа и усиление требований к безопасности, Российские железные дороги ввели новые регламенты доступа к высокоскоростным поездам, включая знаменитый «Сапсан». Эти изменения призваны укрепить безопасность, но встретили смешанные отзывы среди пассажиров.

Подробности нововведений

Изменения основаны на двух ключевых приказах Минтранса России. Первый приказ запрещает сопровождающим заходить в вагоны на всех станциях маршрута высокоскоростных поездов, включая «Сапсан». Второй приказ ограничивает доступ на определённые поезда, ведущие из Москвы в Санкт-Петербург, только для пассажиров с действующими билетами.

Какие поезда подпадают под ограничения?

Не только «Сапсан», но и другие дальнего следования поезда, эксплуатируемые компаниями вроде АО «ФПК», теперь имеют ограничения на доступ сопровождающих, разрешая их присутствие только с разрешения пассажира. Если стоянка поезда меньше пяти минут, доступ в вагоны закрыт для всех, кроме пассажиров.

Реакция общественности

Новые правила вызвали дискуссии среди пассажиров, особенно среди тех, кто испытывает неудобства при проводах своих близких. Многие пассажиры считают эти меры излишними и слишком строгими, ограничивающими личную свободу и комфорт.

Хотя новые регламенты предназначены для укрепления безопасности пассажиров, они также поднимают важные вопросы о балансе между безопасностью и удобством. Ожидается, что дискуссии и возможные корректировки этих правил продолжатся, поскольку Российские железные дороги и пассажиры стремятся найти оптимальное решение, удовлетворяющее всех участников передвижения.

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