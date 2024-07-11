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Больше не пустят: в РЖД введены новые правила прохода в вагоны поездов

Изменения в регламенте доступа к скоростным поездам, включая популярный «Сапсан», были введены Российскими железными дорогами в ответ на возросшие требования безопасности и участившиеся жалобы.

imghub.ru

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Изменения в регламенте доступа к скоростным поездам, включая популярный «Сапсан», были введены Российскими железными дорогами в ответ на возросшие требования безопасности и участившиеся жалобы, поступавшие через социальные сети и телеграм-каналы.

Основываясь на приказе Минтранса России No 60 от 25 февраля 2022 года, теперь сопровождающим запрещено входить в вагоны высокоскоростных поездов на любых станциях маршрута.

Кроме того, новый приказ Минтранса No 4 от 9 января 2024 года устанавливает, что доступ к поездам номер 728/727 и 747/748 на маршруте Москва – Санкт-Петербург разрешен исключительно пассажирам. В соответствии с этими регламентами, зона транспортной безопасности строго ограничена, и вход в неё возможен только при наличии действующего билета.

Поезда дальнего следования от других перевозчиков, в том числе АО «ФПК», позволяют сопровождающим заходить в вагоны только если пассажир лично подтвердит их сопровождение. В случаях, когда стоянка составляет менее пяти минут, вагоны закрыты для посторонних, а помощь с багажом предоставляется сотрудниками поезда.

Эти меры приняты для обеспечения усиленной безопасности и комфорта пассажиров, однако они вызвали смешанные реакции среди населения. Некоторые пассажиры, как например житель Петербурга, который рассказал о своих трудностях при проводе родственников, считают новые правила чрезмерными и затрудняющими процесс проводов.

Также стоит отметить, что данные ограничения распространяются и на поезда «ГрандСервисЭкспресс», следующие в Крым. Эти изменения являются частью широкой политики РЖД по укреплению транспортной безопасности в условиях современных вызовов, о чем сообщило издание ProgorodUhta.

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