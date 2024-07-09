Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Больше не пустят: в РЖД введены новые правила прохода в вагон поезда

С июля 2024 года россияне, пользующиеся услугами скоростных поездов в России, таких как известные «Сапсаны», столкнутся с важными изменениями в правилах доступа к платформам.

dzen.ru

Подписаться в Telegram

С июля 2024 года россияне, пользующиеся услугами скоростных поездов в России, таких как известные «Сапсаны», между Москвой и Санкт-Петербургом, столкнутся с важными изменениями в правилах доступа к платформам.

Перемены в правилах доступа

Российские железные дороги (РЖД) приняли новые меры, которые ограничивают доступ на платформы исключительно для пассажиров с действительными билетами. Это решение направлено на повышение уровня безопасности во время посадки и высадки, обеспечивая более строгий контроль над тем, кто может находиться в зоне посадки.

Основные аспекты и их значение

Введенные ограничения особенно важны во время коротких остановок, которые длится меньше пяти минут, для минимизации любого потенциального беспорядка и задержек поездов. Эти правила помогают эффективно управлять потоками пассажиров и поддерживать порядок на платформах.

Отклики общественности

Мнения пассажиров по поводу новых правил разделились: некоторые поддерживают инициативу как способ улучшения безопасности, в то время как другие критикуют её за создание неудобств при сопровождении родственников и друзей на платформу. Эти различные точки зрения отражают разнообразие ожиданий от услуг РЖД.

Применение на других маршрутах

Аналогичные меры уже введены на других экспресс-маршрутах, включая направление в Крым, что свидетельствует о стремлении РЖД установить общие стандарты безопасности по всей своей сети.

Эти изменения являются частью широких усилий РЖД по созданию безопасного и организованного пространства для пассажиров, повышая стандарты сервиса и обеспечивая более предсказуемый и комфортный опыт путешествий на железной дороге, сообщает ProgorodUhta.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

В ЖК «Яратам» в Казани рухнул потолок

Новости Казани

день назад

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

борщевик как вывести с огорода

Новости Татарстана

день назад

Синоптики вновь заговорили о дождях в Татарстане

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

печать на телефонных чехлах в Москве

Новости Татарстана

19 часов назад

В Челнах умер 40-летний сооснователь частной скорой помощи Тимур Гизатулин

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске девушка погибла в ДТП с микроавтобусом.

Новости Татарстана

день назад

В Дрожжановском районе столкнулись две легковушки

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы устроили шумные гонки под стенами Кремля
Новости Казани
18 часов назад

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

Новости Татарстана

15 часов назад

В Нижнекамске 31-летний мужчина избил девушку около клуба «Нефть»

Новости Татарстана

16 часов назад

2 нижнекамским УК выписали предостережение за воду

Новости Татарстана

19 часов назад

Один из участников ЕГЭ в 2024 году набрал 400 баллов за 4 предмета

Новости Татарстана

19 часов назад

3 человека пострадали в жестком ДТП с 2 легковушками в Татарстане
В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д
Новости Татарстана
15 часов назад

В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д

Новости Татарстана

22 часа назад

В Челнах мужчина оттаскал детей за уши и уложил их на асфальт

Новости Казани

22 часа назад

В Казани утонули 2 парней

Новости Казани

23 часа назад

В Казани мужчина с 10 этажа бросил на авто варенье и цветочный горшок
«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества
Интересное в Казани
6 дней назад

«Ак Барс Дом» наращивает перспективы сотрудничества
В Челнах жители за 4 дня собрали бойцам СВО 10 миллионов рублей
Новости Татарстана
18 часов назад

В Челнах жители за 4 дня собрали бойцам СВО 10 миллионов рублей