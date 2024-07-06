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Больше не пускают: в РЖД ввели новые правила прохода в вагоны поездов

В последнее время пассажиры скоростных поездов в России, включая популярные «Сапсаны» на маршруте Москва – Санкт-Петербург, столкнулись с нововведениями в правилах доступа в вагоны.

dzen.ru

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В последнее время пассажиры скоростных поездов в России, включая популярные «Сапсаны» на маршруте Москва – Санкт-Петербург, столкнулись с нововведениями в правилах доступа в вагоны.

Российские железные дороги (РЖД) объявили, что теперь сопровождающие лица не могут входить в вагоны на начальных и промежуточных станциях, что было введено в ответ на многочисленные жалобы и предложения от пассажиров, обсуждаемые в различных медиаформатах, включая телеграм-каналы.

Данное ограничение основано на приказе Министерства транспорта РФ от 2022 года No 60 и усилено последующим приказом No 4 от 2024 года. Эти меры предназначены для улучшения общей безопасности и порядка во время посадки и высадки пассажиров.

Официальные представители РЖД подчеркивают, что доступ в зону транспортной безопасности теперь возможен исключительно для пассажиров, имеющих действительные билеты. В случаях коротких стоянок, длительностью пять минут или меньше, вагоны остаются закрытыми для всех, кроме проводников, которые помогают с багажом.

Эти правила встретили как одобрение, так и критику среди пассажиров. Некоторые выразили поддержку нововведениям, подчеркивая важность безопасности. В то же время другие пассажиры, такие как житель Санкт-Петербурга, который столкнулся с трудностями при попытке помочь своей пожилой матери и малолетнему племяннику с багажом, считают новые меры излишне строгими.

Также стало известно, что подобные правила применяются и в других поездах, таких как «ГрандСервисЭкспресс», курсирующие в направлении Крыма, где сопровождающим также запрещен доступ в вагоны. Эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт для всех пассажиров, сообщает progoroduhta.

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