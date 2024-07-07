Больше не пускают: в РЖД введены новые правила прохода в вагоны поездов

Пассажиры скоростных поездов, таких как известные «Сапсаны», осуществляющие перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом, столкнулись с изменениями в правилах доступа к вагонам.

Российские железные дороги (РЖД) ввели новые меры, которые запрещают сопровождающим лицам входить в вагоны на начальных и промежуточных станциях. Это решение было принято в ответ на многочисленные отзывы пассажиров, активно обсуждаемые в СМИ и на платформах социальных сетей.

Основания для введения новых правил

Ограничения были введены в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ No60 от 2022 года и дополнены приказом No4 от 2024 года. Эти меры нацелены на улучшение безопасности и дисциплины во время процесса посадки и высадки пассажиров, создавая более контролируемые условия на платформах.

Практическое применение нововведений

Согласно новым правилам, доступ в зоны транспортной безопасности теперь разрешён только пассажирам, обладающим действительными проездными документами. При краткосрочных остановках, продолжительностью до пяти минут, доступ к вагонам закрыт для всех, за исключением сотрудников поезда, помогающих с размещением багажа.

Общественная реакция

Мнения пассажиров разделились: некоторые выражают поддержку новым правилам, отмечая их вклад в повышение общественной безопасности. Другие, в том числе пассажир из Санкт-Петербурга, столкнувшийся с неудобствами при сопровождении своих родственников, считают меры излишне строгими.

Распространение нововведений на другие маршруты

Аналогичные правила были введены и в других экспресс-поездах, включая маршруты в направлении Крыма. Это подчеркивает стремление РЖД к обеспечению безопасности и комфорта для всех пассажиров на всех направлениях.

Эти изменения в правилах доступа к поездам представляют собой значительный шаг в направлении обеспечения более безопасной и организованной среды на железнодорожном транспорте России, подчеркивая важность соблюдения новых норм для всех участников транспортного процесса, пишет progoroduhta.