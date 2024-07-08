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Больше не пускают: в РЖД введены новые правила прохода в вагон поезда

С июля 2024 года пассажиры скоростных поездов, таких как «Сапсан», следующие между Москвой и Санкт-Петербургом, столкнулись с нововведениями в правилах посещения вагонов.

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С июля 2024 года пассажиры скоростных поездов, таких как «Сапсан», следующие между Москвой и Санкт-Петербургом, столкнулись с нововведениями в правилах посещения вагонов.

Изменения, внедренные Российскими железными дорогами (РЖД), теперь ограничивают доступ сопровождающих к платформам на всех станциях маршрута.

Обновленные меры безопасности

В ответ на активные обсуждения пассажиров в СМИ и социальных сетях, РЖД ужесточили контроль за порядком на платформах посредством новых правил, основанных на последних приказах Министерства транспорта РФ. Такие меры предназначены для усиления безопасности во время посадки и высадки, обеспечивая эффективное управление пассажирскими потоками.

Реализация и практическое значение

Новые правила позволяют входить на платформу только пассажирам с действующими билетами. Доступ к вагонам во время краткосрочных остановок, не превышающих пять минут, строго регулируется для минимизации беспорядков и задержек.

Общественное мнение

Мнения по поводу изменений разделились: некоторые пассажиры видят в них шаг к повышению безопасности, другие — остро критикуют за неудобства, связанные с сопровождением родственников на платформу. Противоречивые взгляды отражают разнообразие ожиданий и требований к услугам РЖД.

Распространение мер

Подобные ограничения уже в силе и на других экспресс-линиях, например, в направлении Крыма, что подтверждает стремление РЖД к созданию унифицированных стандартов безопасности на всех маршрутах.

Эти правки в доступе к поездам подчеркивают стремление РЖД к созданию безопасной и упорядоченной операционной среды, важности которой освещает «Про Город Ухта».

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