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Больше не пропустят: РЖД ввели новые правила прохода в вагоны поездов

Российские железные дороги (РЖД) анонсировали введение новых правил доступа на платформы для скоростных поездов.

gazeta-bam.ru

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Российские железные дороги (РЖД) анонсировали введение новых правил доступа на платформы для скоростных поездов. С текущего июля стать пассажиром этих поездов и получить доступ на платформу смогут только те, у кого на руках будет билет.

Причины введения новых мер

Основной целью данных изменений является усиление мер безопасности на железнодорожных вокзалах. РЖД выделяют две главные задачи новой политики:

Предотвращение террористических актов.

Ограничение доступа к поездам несанкционированных лиц, особенно во время кратковременных остановок.

Мнения пассажиров разделились

Отклики на нововведение среди пассажиров оказались смешанными. Некоторые поддержали эти меры, видя в них необходимость для обеспечения безопасности. В то же время, другие выразили недовольство, потому что теперь они не смогут провожать или встречать своих близких непосредственно у вагона.

Будущее железнодорожных путешествий

Эти правила являются частью обширной стратегии по модернизации железнодорожного транспорта в РФ. Они направлены не только на улучшение безопасности, но и на повышение уровня комфорта и предсказуемости услуг для всех пассажиров.

Пока еще предстоит увидеть, насколько новые правила будут эффективны в достижении своих целей. Однако, намерение РЖД улучшить условия путешествий и гарантировать безопасность своих пассажиров является важным шагом в развитии современных железнодорожных перевозок в России.

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