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Больше не пропустят: РЖД ввели новые правила прохода в вагон поезда

Российские железные дороги (РЖД) объявили о запуске новых правил доступа на платформы для скоростных поездов с июля текущего года.

dzen.ru

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Российские железные дороги (РЖД) объявили о запуске новых правил доступа на платформы для скоростных поездов с июля текущего года.

Теперь для того, чтобы попасть на платформу и воспользоваться услугами скоростных поездов, пассажирам необходимо иметь при себе билет.

Инициатива направлена на повышение уровня безопасности на вокзалах по всей стране. Введение таких мер, по замыслу РЖД, должно помочь в решении двух важных задач: предотвращении террористических угроз и ограничении доступа к поездам для лиц без соответствующих документов, особенно во время коротких остановок.

Отношение пассажиров к нововведению оказалось амбивалентным. Многие выразили поддержку ужесточению правил, рассматривая их как критически важные для гарантии безопасности. Однако, другая часть пассажиров выразила разочарование, так как теперь им будет недоступна возможность провожать или встречать близких прямо у вагона.

Эти изменения входят в более широкую стратегию РЖД по модернизации и повышению комфортности железнодорожных перевозок в России. Они призваны не только укрепить безопасность, но и сделать услуги более предсказуемыми и комфортабельными для пассажиров.

Впереди предстоит узнать, насколько действенными окажутся новые правила в достижении поставленных целей. Несомненно, стремление РЖД улучшить условия путешествий и обеспечить высокий уровень безопасности является значимым шагом в направлении развития современной железнодорожной инфраструктуры в стране.

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