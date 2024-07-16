Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Больше не будут пускать: в РЖД введены новые правила прохода в вагоны поездов

С июля 2024 года пассажиры скоростных поездов, включая известный «Сапсан», соединяющий Москву и Санкт-Петербург, столкнутся с новыми правилами доступа на платформы.

stroitel76.ru

Подписаться в Telegram

С июля 2024 года пассажиры скоростных поездов, включая известный «Сапсан», соединяющий Москву и Санкт-Петербург, столкнутся с новыми правилами доступа на платформы.

Российские железные дороги (РЖД) объявили о введении нововведений, которые касаются всех путешествующих по этому и другим популярным направлениям.

Детали нововведений:

По новым правилам РЖД, на платформу будут допускаться только пассажиры, обладающие действительными билетами на поезд. Эта мера направлена на повышение безопасности в зонах посадки и высадки, усилив контроль за доступом на территорию вблизи поездов, особенно во время кратковременных остановок.

Отзывы пассажиров:

Реакция пассажиров на новые правила оказалась неоднозначной. Некоторые пассажиры приветствуют изменения, считая их шагом к улучшению безопасности и порядка на вокзалах. Другие же выражают недовольство, указывая на проблемы, связанные с традиционным сопровождением близких до самого поезда, что теперь становится невозможным.

Аналогичные меры и их эффективность:

Подобные правила уже успешно применяются на других направлениях, включая маршруты в Крым, что свидетельствует о желании РЖД установить единые стандарты управления пассажирскими потоками и обеспечения безопасности на всех своих маршрутах.

Широкая стратегия РЖД:

Введение этих правил является частью обширной стратегии РЖД, направленной на повышение уровня безопасности и качества обслуживания в железнодорожном транспорте. Цель этих изменений — сделать путешествия на поездах более предсказуемыми, безопасными и комфортными для всех пассажиров.

Хотя нововведения вызывают разделенные мнения, они являются частью усилий РЖД по созданию более контролируемой и безопасной среды на железнодорожных вокзалах России. В долгосрочной перспективе ожидается, что такие меры положительно скажутся на опыте пассажиров и общей безопасности путешествий на скоростных поездах.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

Абсолютно голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

крысылов на уничтожение дикой крысы в москве в квартире

Новости Татарстана

день назад

В Казани подвели итоги конкурса «Миссис Татарстан – 2024»

Интересное в Казани

3 дня назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

гитара напрокат в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Казанцы рассказали о стрельбе на улице Зорге

Новости Казани

17 часов назад

Казанские волонтеры отправляют в зону СВО котов для борьбы с мышами

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ могут ограничить строительство частных домов

Новости Казани

день назад

На озере Кабан начали монтаж фасада нового театра Камала

Новости Казани

день назад

Мэрия Казани выложила обновлённый график отключения горячей воды
Лонгриды
3 дня назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Новости Татарстана

15 минут назад

В Чистополе женщина едва не убила своего мужа

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

час назад

На 1117 гербов и флагов для школ в РТ потратят 80,7 млн рублей

Новости Татарстана

13 часов назад

В РТ 3 пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям
Имам из РТ Тимур Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену
Новости Казани
час назад

Имам из РТ Тимур Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену

Новости Татарстана

14 часов назад

Основателя частных детских садов «Егоза» приговорили к 3 годам и 6 месяцам

Новости Казани

16 часов назад

Новый детский парк на набережной реки Казанки назвали «Елмай»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Мамадыше загорелись сарай и баня
10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах
Новости Татарстана
3 дня назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах
Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Новости Татарстана
3 дня назад

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно