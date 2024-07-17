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Больше не будут пускать: РЖД ввели новые правила прохода в вагоны поездов

Российские железные дороги (РЖД) вводят новые правила доступа на платформы скоростных поездов, в том числе «Сапсанов».

minval.az

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Российские железные дороги (РЖД) вводят новые правила доступа на платформы скоростных поездов, в том числе «Сапсанов».

Теперь проводить друзей и родственников до вагона или встретить их с букетом цветов у перрона не получится.

Билет есть? Тогда проходите!

С июля 2024 года попасть на платформу смогут только пассажиры с билетами. В РЖД объясняют это мерами безопасности:

  • защита от террористических угроз;
  • предотвращение несанкционированного доступа к поездам, особенно во время коротких остановок.

Пассажиры разделились на два лагеря

Не все однозначно восприняли нововведение. Одни считают, что это нужная мера для повышения уровня безопасности на вокзалах. Другие же выражают недовольство, так как больше не смогут провожать и встречать близких прямо у вагона.

Опыт Крыма в действии

Стоит отметить, что подобные правила уже действуют на некоторых маршрутах, например, в Крыму. Похоже, РЖД планируют внедрить единый стандарт безопасности на всех направлениях.

В сторону безопасности и комфорта

Новые правила — часть глобальной стратегии РЖД по модернизации железнодорожного транспорта в РФ. Цель — сделать поездки на поездах более безопасными, комфортными и предсказуемыми для всех пассажиров.

Время покажет, насколько эффективными окажутся новые правила. Однако, стремление к повышению уровня безопасности на транспорте — это безусловно позитивная тенденция.

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