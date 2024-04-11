Больше не будет так, как прежде: любимый всеми россиянами продукт сильно подорожает

Стало известно, что россиянам предстоит встретиться со значительным увеличением цен на шоколад, влияющим как на премиальные, так и на более доступные продукты.

Эксперт Михаил Чарный из Национальной технологической инициативы (НТИ) подчеркивает, что рост стоимости какао-бобов на глобальном рынке непосредственно скажется на ценах на шоколад. В последние шесть месяцев цены на сырье удвоились, и тенденция к дальнейшему росту сохраняется.

Актуальные данные указывают на возможное увеличение стоимости какао-бобов до 20 тысяч долларов за тонну к концу года. Это обуславливает подорожание как высококачественных шоколадных изделий, так и продукции массового сегмента, в состав которой входят различные заменители и добавки.

Чарный отмечает, что многие шоколадные фабрики уже сталкиваются с серьезными трудностями в закупках сырья, что может усугубить ситуацию с ценами на готовую продукцию.

Потребители должны быть готовы к повышению цен на шоколад в ближайшие месяцы из-за роста стоимости какао-бобов. Эксперты предполагают, что изменения коснутся как люксовых, так и более доступных сортов шоколада.

Рекомендуется потребителям отслеживать динамику цен и рассмотреть возможность запаса шоколада до наступления ожидаемого подорожания.