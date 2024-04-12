Больше не будет так, как прежде: любимый всеми гражданами России продукт сильно подорожает

Любителям шоколада в России стоит приготовиться к значительному увеличению цен на их любимое угощение. Изменения затронут как эксклюзивные, так и бюджетные варианты шоколадных изделий.

Михаил Чарный, авторитетный эксперт из Национальной технологической инициативы (НТИ), связывает предстоящее подорожание с ростом цен на какао-бобы на мировом рынке. За последние полгода стоимость сырья удвоилась, и не намечается признаков замедления этой тенденции.

Прогнозируется, что к концу года цена на какао-бобы может достигнуть отметки в 20 тысяч долларов за тонну, что неминуемо скажется на стоимости шоколада, от премиальных до масс-маркет продуктов. Уже сейчас некоторые шоколадные производители испытывают затруднения при закупке необходимого сырья, что только усиливает риски дальнейшего удорожания готовой продукции.

Эксперты советуют потребителям внимательно следить за изменениями цен и, возможно, рассмотреть вариант приобретения запасов шоколада до того, как цены взлетят вверх. В период предстоящих месяцев ожидается, что ценники на шоколадные изделия поднимутся, поэтому сейчас — самое время для осознанных покупок и планирования шоколадного запаса на будущее.