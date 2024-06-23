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Больше 30 стран планируют поставлять танки ВСУ: что стоит ждать

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о формировании "Танковой коалиции"  —  объединения  тринадцати  стран  НАТО,  готовых  поставлять  танки  Украине. 

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о формировании "Танковой коалиции" — объединения тринадцати стран НАТО, готовых поставлять танки Украине.

Лидерами коалиции, по словам министра, выступают Польша, Германия и Италия. К ним присоединились Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США и Турция.

Инициатива была представлена еще в марте в Варшаве с целью консолидации усилий стран Альянса по насыщению украинской армии бронетехникой.

Это решение выводит военную помощь Украине на новый уровень и свидетельствует о решимости стран НАТО противостоять российской агрессии.

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