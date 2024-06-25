Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Больше 30 стран планируют поставлять танки ВСУ: что известно на сегодняшний день

В рамках укрепления защитных возможностей Украины, тринадцать стран-членов НАТО договорились о предоставлении танков.

n-tv.de

Подписаться в Telegram

В рамках укрепления защитных возможностей Украины, тринадцать стран-членов НАТО договорились о предоставлении танков.

Это партнерство было официально представлено во время весеннего события в Варшаве, с целью коллективной поддержки Украины.

Польша, Германия и Италия выступили в роли ведущих участников этой коалиции. В совместных усилиях с Грецией, Португалией, Швецией, Великобританией, Канадой, Америкой и Турцией они подписали необходимые договоренности. Министр обороны Польши Косиняк-Камыш подчеркнул значимость и глубину этого решения, как сообщает новостной портал report.az.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

уничтожение борщевика балашиха

Новости Казани

день назад

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани

Полезное

3 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

воздушная гимнастика на полотне в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

15 часов назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Татарстана

час назад

Цены на тепло в Татарстане могут вырасти на 60‑70%

Новости Татарстана

21 час назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане обновят сети водоснабжения на 48 млн. руб.

Новости Татарстана

23 часа назад

«У меня пузо уже выросло». 22-летняя Загитова посетила татарский Сабантуй
Новости Татарстана
17 часов назад

В Нижнекамске спасли одинокого лебеденка на озере

В Нижнекамске спасли одинокого лебеденка на озере

Новости Казани

2 часа назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Гид по скидкам Казани

день назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани водитель «Лады» сдавал назад и сбил 41-летнего велосипедиста

Новости Казани

22 часа назад

В Казани после ДТП со столба упал фонарь и пробил стекло авто
Боевики с оружием, десятки погибших и раненых: подробности нападения на Дагестан
Новости Татарстана
18 часов назад

Боевики с оружием, десятки погибших и раненых: подробности нападения на Дагестан

Новости Казани

22 часа назад

Водитель исчез: Opel перевернулся на улице Болотникова в Казани

Новости Татарстана

22 часа назад

Спиртзавод 1891 года постройки в РТ признан объектом культурного наследия

Новости Татарстана

день назад

Картофель и хлеб стали самыми дорогими продуктами с 3 по 10 июня в РТ
Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
Интересное в Казани
5 дней назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
Главврач Арской ЦРБ Рифат Идрисов спас 4-летнего ребенка в самолете
Новости Татарстана
18 часов назад

Главврач Арской ЦРБ Рифат Идрисов спас 4-летнего ребенка в самолете