Больше 30 стран планируют поставлять танки ВСУ: что известно на сегодняшний день

В рамках укрепления защитных возможностей Украины, тринадцать стран-членов НАТО договорились о предоставлении танков.

Это партнерство было официально представлено во время весеннего события в Варшаве, с целью коллективной поддержки Украины.

Польша, Германия и Италия выступили в роли ведущих участников этой коалиции. В совместных усилиях с Грецией, Португалией, Швецией, Великобританией, Канадой, Америкой и Турцией они подписали необходимые договоренности. Министр обороны Польши Косиняк-Камыш подчеркнул значимость и глубину этого решения, как сообщает новостной портал report.az.