Больше 30 стран планируют поставлять танки ВСУ: что известно на данный момент

В последних новостях из мира международной политики и обороны, тринадцать стран членов Североатлантического альянса объединили свои усилия в рамках новообразованной «Танковой коалиции».

Этот альянс был представлен в марте текущего года в Варшаве и играет ключевую роль в поддержке Украины в текущем конфликте.

Лидерство Польши, Германии и Италии

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, Польша, Германия и Италия выступают в роли лидеров этой инициативы. Эти страны, наряду с Грецией, Португалией, Швецией, Великобританией, Канадой, США и Турцией, составляют ядро коалиции, цель которой — обеспечить Украину необходимыми средствами для защиты своей территории.

Цели и задачи «Танковой коалиции»

Основная задача «Танковой коалиции» заключается в координации и усилении усилий по поставке бронетехники в Украину. Страны-участницы стремятся обеспечить не только непосредственную военную поддержку, но и демонстрацию единства и солидарности в предоставлении долгосрочной поддержки Украине, сообщает report.az.