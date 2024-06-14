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Боль садовода: что поможет избавиться от муравьев на пионах

Муравьи могут быть признаком других проблем с растениями. В этой статье мы обсудим, почему муравьи выбирают пионы и как эффективно и безопасно избавиться от них.

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С приходом весны многие садоводы сталкиваются с нежелательными гостями на своих любимых цветах — муравьями на пионах. Хотя муравьи сами по себе не вредят пионам, их активное присутствие может способствовать распространению вредителей и болезней.

Кроме того, они могут быть признаком других проблем с растениями. В этой статье мы обсудим, почему муравьи выбирают пионы и как эффективно и безопасно избавиться от них.

Почему муравьи любят пионы?

Муравьи привлекаются к пионам из-за сладкого секрета, который выделяют бутоны этих растений. Этот секрет богат сахарами, и муравьи используют его как источник питания. По сути, муравьи не вредят пионам, но их присутствие может указывать на атаки вредителей, таких как тля, которую муравьи также «фермерствуют» для получения сладкой пади.

Методы борьбы с муравьями на пионах

  • Натуральные отпугиватели:

Корица: Посыпать землю вокруг пионов корицей может помочь отпугнуть муравьев. Это натуральное и безопасное средство, которое не навредит растениям.

Кофейная гуща: Кофейная гуща также эффективна против муравьев. Рассыпание её вокруг основания растений создаст барьер, который муравьи не захотят пересекать.

Лимонный сок: Разбрызгивание разбавленного лимонного сока вокруг растений поможет отпугнуть муравьев благодаря кислой среде, которую они не переносят.

  • Биологические методы:

Привлечение естественных хищников: Ледибаги (божьи коровки) и другие хищные насекомые могут помочь уменьшить количество тли, что, в свою очередь, сократит привлекательность пионов для муравьев.

  • Барьерные методы:

Диатомовая земля: Рассыпание диатомовой земли вокруг стеблей пионов создает физический барьер для муравьев. Это порошкообразное вещество состоит из остатков микроскопических водорослей и может физически повредить муравьев.

  • Механическое удаление:

Частое опрыскивание водой: Регулярное опрыскивание пионов из шланга поможет смыть муравьев и тлю с растений, предотвращая их возвращение.

  • Изменение условий окружающей среды:

Поддержание чистоты: Убедитесь, что вокруг пионов нет растительных остатков или сорняков, которые могут служить укрытием или дополнительным источником пищи для муравьев.

Внедрение этих методов не только поможет избавиться от муравьев на пионах, но и улучшить общее здоровье и внешний вид ваших садовых растений, сохраняя их привлекательными и здоровыми в течение всего сезона.

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