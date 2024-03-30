Богом избранные: Глоба предрек трем знакама зодиака успех с 1 апреля

Магический период, изобилующий благоприятными событиями для представителей трех знаков Зодиака, будет длиться до самого конца весны, начиная с 30 марта. Лица, принадлежащие к элементу Воды, смогут ощутить прикосновение к удаче и успешно использовать все возможности, открывающиеся перед ними.

Рак

Для Раков наступят два ключевых дня - 30 и 31 марта. Несмотря на возможные трудности, астролог утверждает, что эти испытания будут преодолимы, важно лишь не дать себе уйти на эмоции. Раки окажутся в зоне удачи, им стоит лишь начать действовать. Благоприятные обстоятельства сопровождают их на пути к успеху в различных сферах жизни.

Скорпион

Представителям знака Скорпиона улыбнется удача, при условии, что они будут особенно бдительны. Особенно важно быть осторожными 30 марта. Рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя и внимательно управлять транспортом. В целом, период будет очень удачным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы

Представителям знака Рыб следует быть осторожными и быть начеку на возможных мошенников. Астрологи советуют не ввязываться в сомнительные сделки. С 30 марта у Рыб начнется благоприятный период, оставшаяся часть месяца будет на их стороне. Рыбам стоит взять инициативу в свои руки – это принесет успех в финансовых и профессиональных делах.