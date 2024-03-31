Богом избранные: Глоба предрек трем знакам зодиака успех с 1 апреля

Волшебный временной отрезок, благоприятный для лиц трех зодиакальных знаков, продлится до конца весны, начиная с 31 марта. Представители стихийной группы воды смогут ощутить благоприятное влияние удачи, успешно воспользовавшись возможностями, предоставленными им.

Рак

Людей, принадлежащих знаку Рака, ждут два ключевых дня – 30 и 31 марта. Несмотря на возможные трудности, астрологи заверяют, что эти испытания преодолимы, главное – не уходить в эмоции. Раки находятся под покровительством удачи, им просто необходимо начинать активное действие. Благоприятные обстоятельства помогут им добиться успеха в различных сферах жизни.

Скорпион

Представителям знака Скорпиона улыбнется удача, при условии, что они будут особо бдительны. Особое внимание следует уделить 31 марта. Советуется воздержаться от употребления алкоголя и внимательно управлять автомобилем. В общем, период окажется очень благоприятным для Скорпионов, особенно с точки зрения финансов.

Рыбы

Представителям знака Рыб стоит быть бдительными в отношении возможных мошенников. Звезды рекомендуют избегать сомнительных сделок. С 30 марта наступит удачный период для Рыб, и оставшаяся часть месяца будет на их стороне. Рыбам стоит взять инициативу в свои руки – это принесет успех в финансовых и карьерных начинаниях.