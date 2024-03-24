Афганский математик Сидик Афган прославился разработкой методики математического прогнозирования событий, что позволило ему с удивительной точностью предсказывать различные ключевые события.

Он анализировал даты и математические вероятности, благодаря чему успешно предсказал землетрясение в Турции, начало конфликта на Украине, исход выборов в США, а также ряд других событий, включая периоды войны в Афганистане и распад Советского Союза.

По его последним расчетам, он вывел формулу, которая позволила ему прогнозировать год начала новой мировой войны. Согласно его вычислениям, Афган утверждает, что разрушительный и ужасный конфликт новой мировой войны начнется в 2055 году. Он утверждает, что точность его прогнозов для отдельных личностей составляет приблизительно 100%, для отдельных государств - около 80%, а для всего мира - более 60%. Эти утверждения делают его работу в области математического прогнозирования событий уникальной и весьма внушительной в мире науки и прогнозирования.