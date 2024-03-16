Богоизбранные знаки: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха 3 знакам зодиака уже с 17 марта

Сладкое время наступает для представителей трех зодиакальных созвездий, начиная с 15 марта, и продляется оно до самого конца месяца. Под знаком воды все они смогут уверенно ухватить удачу за хвост.

Для раков настанет решающий период, состоящий из двух критических дней: 15 и 23 марта. Однако астрологи считают, что эти временные рамки можно легко пережить, важно лишь не поддаваться эмоциям. Коридор удачи ждет раков, а им останется только действовать. Благодаря благоприятному стечению обстоятельств, удача проведет их к успеху во всех сферах жизни.

Представителям знака скорпиона улыбнется удача, но лишь при условии, если они окажутся крайне осторожными. Особенно аккуратными стоит быть в конкретно 26 марта. Скорпионам следует воздержаться от употребления алкоголя и быть предельно осторожными за рулем. В остальных случаях период пройдет очень благоприятно для представителей этого знака, особенно в финансовом плане.

Представителям знака рыб стоит быть бдительными, особенно касательно мошенников. Звезды советуют им не ввязываться в сомнительные авантюры. Начиная с 15 марта, улыбнется удача и будет работать в пользу рыб на протяжении оставшейся части месяца. Рыбам стоит быть инициативными и принимать дела в свои руки – именно такое поведение принесет им успех в финансовых делах и карьере.