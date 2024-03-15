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Богоизбранные: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха 3 знакам зодиака уже с 16 марта

Богоизбранные: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха 3 знакам зодиака уже с 16 марта

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С 16 марта начнется особенно благоприятный период для знаков зодиака стихии Воды, который продлится до конца месяца. Павел Глоба обещает, что Раки, Скорпионы и Рыбы смогут почувствовать прилив удачи, и им важно будет использовать этот шанс.

Ракам астролог советует не поддаваться эмоциям в предстоящие критические дни, 16 и 23 марта, утверждая, что именно спокойствие поможет им оказаться в эпицентре положительных событий и вести к успеху во всех начинаниях.

Скорпионам звезды обещают благоприятствование фортуны, однако ключевым моментом будет осторожность, особенно в значимый день — 26 марта. Необходимо избегать рисков, включая употребление алкоголя и вождение автомобиля, чтобы удача сопутствовала им в финансовых вопросах.

Для Рыб период также окажется удачливым, но им следует оставаться бдительными, избегая сомнительных предложений и мошенничества. Позитивные влияния звезд, начиная с 16 марта, позволят Рыбам с успехом реализовать инициативы, которые благотворно скажутся на их финансовом положении и карьере.

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