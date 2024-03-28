Богоизбранные: Глоба предрек сносящую с ног волну успеха трем знакам зодиака с 28 марта

Алмазная полоса для лиц трех зодиакальных созвездий продлится до финала весны.

Волшебный временной интервал для представителей данных знаков начнется 28 марта и будет продолжаться до конца весны. Все, кто относится к элементу воды, получат возможность уверенно зацепить удачу за хвост.

Рак

У людей, принадлежащих данному знаку, придут два критических дня – 28 и 29 марта. Тем не менее, по мнению астрологов, эти участки времени можно легко пережить, главное – не дать власти эмоциям. Раки окажутся в зоне удачи, и им останется лишь начинать активные действия. Счастливая звезда проведет их к успеху во всех делах.

Скорпион

Представителям данного знака улыбнется удача, однако лишь в случае, если они будут крайне осторожны. Особое внимание следует обратить 28 марта. Скорпионам рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя и проявлять предельную осторожность за рулём. В остальном период будет чрезвычайно благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы

Представителям этого знака важно проявить бдительность в отношении мошенников. Звезды советуют избегать участия в сомнительных авантюрах. С 30 марта Рыбы будут пользоваться удачей, а остаток месяца сыграет в их пользу. Рыбам следует взять инициативу в свои руки – это приведет к успеху в финансовых вопросах и карьере.