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· Артем Акчурин

Богоизбранные: Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 28 марта

Богоизбранные: Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 28 марта

РИА

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Чудесный период для представителей трех знаков Зодиака будет продолжаться до конца весны, начиная с 27 марта.

Все люди, принадлежащие к элементу воды, получат возможность смело взять удачу в свои руки.

Ракам придется столкнуться с двумя критическими днями: 28 и 29 марта. Однако астрологи утверждают, что эти периоды можно успешно преодолеть, важно лишь не поддаваться чувствам. Раки окажутся в зоне удачи, им просто нужно начать действовать. Успех будет сопутствовать им во всех начинаниях.

Скорпионам удача улыбнется, но только при условии крайней осторожности. Особое внимание стоит уделять 27 марта. Кроме того, рекомендуется воздерживаться от употребления спиртного и быть осмотрительными на дороге. В остальное время период будет весьма благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.

Представителям знака Рыб есть смысл быть бдительными в отношении возможных мошенников. Звезды советуют избегать участия в сомнительных схемах. С 30 марта Рыбы ощутят признаки удачи, и оставшаяся часть месяца будет на их стороне. Рыбам стоит взять инициативу в свои руки — это приведет к успеху в финансовых вопросах и карьерном росте.

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