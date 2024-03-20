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· Артем Акчурин

Богоизбранные: Глоба назвала 1 знак зодиака, чья жизнь перевернется с ног до головы уже с 1 апреля

Богоизбранные: Глоба назвала 1 знак зодиака, чья жизнь перевернется с ног до головы уже с 1 апреля

rg.ru

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До начала апреля материальные проблемы ожидают быть решенными для людей, родившихся под знаком Тельца, по прогнозам известной российской предсказательницы Тамары Глобы.

Она утверждает, что им больше не нужно будет экономить, так как все, что они захотят приобрести, станет доступным.

Наиболее благоприятными будут дела, совершенные вдали от дома: во время поездок или командировок. Каждая победа будет стимулировать их двигаться дальше, приближая к достижению желаемых целей.

Подсказки к успеху будут на каждом шагу. При условии тщательного внимания к деталям, возможно подняться на вершину успеха быстрее, чем остальные.

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