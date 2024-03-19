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Богоизбранные: Глоба назвала 1 знак зодиака, чья жизнь кардинально изменится уже с 1 апреля

Богоизбранные: Глоба назвала 1 знак зодиака, чья жизнь кардинально изменится уже с 1 апреля

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К началу апреля представителям знака Тельца предсказывается возможность избавиться от материальных проблем.

Автором прогнозf является известная российская предсказательница Тамара Глоба. Она заявляет, что Тельцам больше не придется экономить, так как все желаемые приобретения будут им доступны. Сообщает ГородКиров.RU.

Особенно удачными для них станут дела, совершенные вдали от дома во время дальних путешествий или командировок. Каждая достижимая победа будет стимулировать к новым успехам, что приблизит к осуществлению поставленных целей.

Подсказки к успешным шагам будут появляться почти на каждом этапе. При проявлении внимательности Тельцы смогут быстрее приблизиться к вершине успеха, опережая остальных.

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