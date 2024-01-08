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Боги укажут верный путь: Глоба назвал знаки зодиака, у которых начнется сплошная белая полоса с 9 января

Боги укажут верный путь: Глоба назвал знаки зодиака, у которых начнется сплошная белая полоса с 9 января

sportishka.com

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Знаменитый российский астролог Павел Глоба заявил, что, согласно гороскопу на текущую неделю, всем знакам зодиака должны начать проявлять повышенное терпение и спокойствие, в противном случае беды не миновать. Вместе с тем предсказатель назвал знаки зодиака, у которых начинается особенно благоприятный период, сообщает progorod59.

Родившимся под созвездием Близнецов настоятельно рекомендуется разработать планы на ближайшие недели, так как их, согласно гороскопу, их планам суждено сбываться, а звезды будут им во всем помогать.

Весам советуется наполняться позитивной энергией, проводить время в одиночестве, избегая активного общения с окружающими. Впереди их ждут перемены к лучшему в ближайшем будущем.

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