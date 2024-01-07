Боги укажут верный путь: Глоба назвал знаки зодиака, у которых начнется белоснежная полоса с 8 января

Астролог Павел Глоба предсказал, что начиная с 8 января все астрологические знаки должны проявить терпение и усидчивость. Он советует учитывать возможные непредвиденные обстоятельства при планировании поездок и отводить больше времени на дорогу.

Близнецам он рекомендует разработать планы на ближайшее время, так как их ожидают великие дела! Тем временем,

Весам он советует наполниться позитивной энергией и провести время в одиночестве, избегая активного общения с окружающими. Вскоре их ожидают изменения к лучшему.