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Боги отвернутся от них: Глоба назвал два знака зодиака, которых ждет очень черная полоса в марте

Боги отвернутся от них: Глоба назвал два знака зодиака, которых ждет очень черная полоса в марте

bk55.ru

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Согласно прогнозу астролога, писателя и общественного деятеля Павла Глобы, март 2024 года принесет вызовы для двух знаков Зодиака. Эти знаки столкнутся с некоторыми проблемами, но благоприятное воздействие планет может помочь им справиться. Сообщает ProGorod.

Телец

Для Тельцов наступает сложный месяц, согласно астрологическому прогнозу Павла Глобы. Представителей этого знака ожидают трудности как на работе, так и в личной жизни. Глоба советует, что звезды окажут свою поддержку Тельцам, если они избавятся от вредных привычек.

Рак

Раков также ждут неприятные события, которые могут привести к сложностям. По мнению известного астролога, Вселенная будет благосклонна к представителям этого знака, если они научатся не принимать себя слишком серьезно и найдут радость в способности смеяться над собой.

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