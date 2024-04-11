Новости России
· Ульяна Сенько

Боги осыпят их деньгами: Тамара Глоба назвала 4 знака, которых ждет бриллиантовая полоса с 11 апреля

Боги осыпят их деньгами: Тамара Глоба назвала 4 знака, которых ждет бриллиантовая полоса с 11 апреля

szaomos.news

Подписаться в Telegram

Известный астролог Тамара Глоба предоставляет обнадеживающие прогнозы для Львов, Весов, Скорпионов и Козерогов, обещая период важных успехов и удачи.

По прогнозам Глобы, наступает благоприятное время для указанных знаков зодиака, начиная с 11 апреля, когда они ощутят особую поддержку судьбы.

Львы могут ожидать финансового роста, возможностей для значимых приобретений и инвестиций. Весы и Скорпионы будут преуспевать в различных сферах жизни, включая интеллектуальное развитие и творческие начинания, а также в спорте. Козероги найдут радость в семейной жизни и улучшении домашнего уюта, подчеркивая важность крепких отношений с близкими.

19 апреля выделен Глобой как день, когда многие могут столкнуться с новыми возможностями и идеями. Эксперт советует быть готовыми к переменам и следовать своей интуиции.

Астрологические прогнозы от Тамары Глобы приносят нотки оптимизма и предвестия хороших перемен для отдельных знаков зодиака. Представители этих знаков могут использовать этот период для активных действий в направлении своих мечт и амбиций.

Воспользуйтесь этим благоприятным временем, чтобы ускорить движение к своим целям, вдохновляясь положительными предсказаниями и рекомендациями Тамары Глобы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

уничтожение тараканов в электроуглях

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

поменять личинку замка входной двери в Москве

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

4 часа назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки

Новости Татарстана

7 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани