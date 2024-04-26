Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Боги осыпят деньгами: Глоба назвала только четыре знака, которых с 27 апреля ждет бриллиантовая полоса

Боги осыпят деньгами: Глоба назвала только четыре знака, которых с 27 апреля ждет бриллиантовая полоса

tenbook.ru

Подписаться в Telegram

Известный астролог Тамара Глоба недавно поделилась своими прогнозами, утверждая, что с 27 апреля четыре знака зодиака могут ожидать значительного улучшения в финансовой сфере.

По ее словам, эти знаки зодиака войдут в так называемую «бриллиантовую полосу», что обещает им период особенного везения и возможностей.

Знаки зодиака, на которые свалятся богатства

Телец: Тельцы могут ожидать значительного улучшения финансового положения благодаря их усердию и предприимчивости. Наступающий период будет благоприятен для инвестиций и крупных покупок.

Дева: Для Дев начинается период финансового процветания. Их внимание к деталям и аналитические способности помогут им выявить лучшие возможности для увеличения дохода.

Скорпион: Скорпионы столкнутся с возможностями для значительного карьерного роста, что приведет к увеличению доходов. Их страсть и решимость окажутся ключевыми в достижении финансового успеха.

Козерог: Козероги найдут новые источники дохода, которые помогут стабилизировать их финансовое положение. Их умение планировать и стратегически мыслить станет основой для будущих успехов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

Изъяли 1313 банок: В Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов

Интересное в Казани

8 часов назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

уборка после дезинсекции от тараканов особенности

Новости Татарстана

день назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Интересное в Казани

3 дня назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

печать на 3д-принтере на заказ цена в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

Новости Казани

день назад

3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани

Новости Казани

день назад

Казанец Йевтич думал над завершением карьеры из-за травмы

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото

Новости Татарстана

день назад

В сквере Вахитовского района Казани нашли гранату
Новости Татарстана
13 часов назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Казани

3 часа назад

Казанец Марат отсудил у "Ак Барс банка" компенсацию за смски

Интересное в Казани

8 часов назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

Новости Татарстана

4 часа назад

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане подорожал бензин до 67,82 руб
Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае
Новости Казани
4 часа назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Новости Татарстана

6 часов назад

Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

Новости Татарстана

6 часов назад

42-летняя нижнекамка осуждена на 8 лет за убийство сожителя

Новости Казани

6 часов назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще