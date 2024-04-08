Новости России
· Ульяна Сенько

Боги осыпят деньгами: Глоба назвала 4 знака, которых ждет бриллиантовая полоса с 9 апреля

Боги осыпят деньгами: Глоба назвала 4 знака, которых ждет бриллиантовая полоса с 9 апреля

rutube.ru

Подписаться в Telegram

Прославленная российская астролог Тамара Глоба дала прогноз, обещающий поразительные достижения для четырех знаков Зодиака.

Эти знаки — Львы, Весы, Скорпионы и Козероги — столкнутся с волнами удачи, позволяющими им реализовать свои амбиции и открыть новые горизонты.

7 апреля выделяется как особо благоприятный день, когда звезды расположены благосклонно, особенно к вышеупомянутым знакам. Это идеальное время для активизации усилий по достижению целей и использования своих скрытых ресурсов.

Тамара Глоба напоминает всем знакам о важности внимания к предзнаменованиям и следованию интуиции, особенно 19 марта, который может стать переломным днем, полным новых перспектив и идей.

Львам стоит ожидать успехов в финансовой сфере, которые позволят им позволить себе немало приятных излишеств и значительных инвестиций. Весы и Скорпионы найдут удачу не только в денежных делах, но и в развитии своих интеллектуальных и творческих способностей, а также в спортивных достижениях. Однако им следует осмотрительно подходить к финансам, чтобы избежать ненужных трат.

Козерогам астролог обещает счастье в домашнем уюте и семейных делах, где гармония и взаимопонимание будут способствовать глубокому чувству удовлетворения. Им также улыбнется успех в поддержании и укреплении долгосрочных отношений, как в личной жизни, так и в дружеской среде.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Новости Татарстана

день назад

Стало известно расписание матчей «Рубина»

дезинфекции от мышей москва

Новости Татарстана

6 часов назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

занятия зумбой в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

час назад

Глава Казани Метшин высказал свое мнение о современных мультфильмах

Новости Татарстана

42 минуты назад

Нижнекамца осудили за угрозу убийством при использовании игрушечного пистолета

Новости Казани

день назад

В Казани у Голубых озер размыло дорогу

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане стали больше тратить на ритуальные услуги
Новости Татарстана
2 часа назад

Ученый рассказал, когда именно в Татарстане из спячки выйдут клещи

Ученый рассказал, когда именно в Татарстане из спячки выйдут клещи

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани массово встали троллейбусы

Новости Татарстана

6 часов назад

На ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину

Новости Казани

23 часа назад

В Казани эвакуировали ТЦ «Кольцо»

Новости Казани

23 часа назад

Из Белгородской области в Казань и Тулу вывезли 400 детей
На трассе в Татарстане в ДТП умерли госслужащие
Новости Татарстана
32 минуты назад

На трассе в Татарстане в ДТП умерли госслужащие

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане станет теплее до +17 градусов

Новости Казани

день назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счетом 3:0

Новости Татарстана

день назад

В РТ начался капремонт в 330 домах
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше