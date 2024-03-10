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Боги навсегда отвернутся от них: Глоба назвала два знака зодиака, которых ждет настоящий ад на земле с 11 марта

Боги навсегда отвернутся от них: Глоба назвала два знака зодиака, которых ждет настоящий ад на земле с 11 марта

regnum.ru

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Астрологический анализ для марта, представленный Павлом Глобой, выделяет два знака Зодиака, которые могут столкнуться с вызывающими трудности событиями в этот месяц. Однако, важно помнить, что даже в случае неблагоприятных прогнозов, поддержка звезд может сделать ситуацию более благоприятной.

Телец

Людей, рожденных под знаком Тельца, ожидают сложности в марте. Неудачи могут возникнуть как на работе, так и в личной жизни. По мнению Павла Глобы, положительное воздействие звезд на Тельца может быть привлечено путем избавления от вредных привычек.

Рак

Представителей знака Рака ждут неприятные события, и они могут оказаться в затруднительном положении в марте. Согласно высказыванию известного астролога, Вселенная готова оказать поддержку Ракам, если они перестанут быть излишне серьезными и научатся время от времени шутить над самими собой.

Эти рекомендации помогут представителям указанных знаков Зодиака преодолеть трудности и использовать астрологическую информацию для улучшения своей жизненной ситуации в марте 2024 года.

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