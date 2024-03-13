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Боги навсегда отвернутся от них: Глоба назвала два знака, которых ждет настоящий ад на земле с 15 марта

Боги навсегда отвернутся от них: Глоба назвала два знака, которых ждет настоящий ад на земле с 15 марта

rg.ru

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Исходя из астрологического прогноза на март месяц, известный писатель, общественный деятель и астролог Павел Глоба заявил о неблагоприятных перспективах для двух знаков Зодиака.

Согласно его словам, представители указанных знаков могут встретиться с вызывающими затруднениями событиями в течение марта 2024 года, но также имеется возможность привлечь благоприятную поддержку небесных светил.

Для тех, кто родился под знаком Тельца, март обещает стать сложным периодом, где возможны неудачи как в работе, так и в личной жизни. Совет Павла Глобы заключается в том, что благоприятное воздействие звезд можно привлечь путем избавления от вредных привычек.

Раков ожидают неприятные ситуации, которые могут привести к затруднениям. Вселенная будет поддерживать Раков, при условии, что они перестанут быть излишне серьезными и научатся время от времени шутить над собой.

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