Боги навсегда отвернутся от них: Глоба назвала два знака, которых ждет настоящий ад на земле с 11 марта

Март 2024 года сулит некоторым знакам зодиака неприятности, как утверждает авторитетный астролог, писатель и общественный деятель Павел Глоба. По его словам, представители двух конкретных знаков зодиака могут столкнуться с неблагоприятными событиями, но имеется возможность привлечь поддержку от космических сил.

Телец

Для тех, кто родился под знаком Тельца, март обещает быть сложным месяцем. Этот период может подарить им неудачи как на работе, так и в личной жизни. Павел Глоба считает, что благоволение звезд можно привлечь, избавившись от негативных привычек.

Рак

Представителям знака Рака на предстоящий март грозят неприятности, и они могут оказаться в неприятной ситуации. Известный астролог говорит, что вселенная окажет поддержку Ракам, если они перестанут быть слишком серьезными и научатся иногда посмеяться над собой, сообщает Progorod43.