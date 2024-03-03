Новости России
· Алина Алмакаева

Боги навсегда отвернутся от них: Глоба назвал два знака зодиака, которых ждет очень черная полоса в начале марта

Боги навсегда отвернутся от них: Глоба назвал два знака зодиака, которых ждет очень черная полоса в начале марта

otyrar.kz

Подписаться в Telegram

По прогнозу астролога, писателя и общественного деятеля Павла Глобы, март 2024 года предвещает вызовы для двух знаков Зодиака. Представители этих знаков могут столкнуться с неблагоприятными обстоятельствами, однако благоприятное воздействие звезд может смягчить их воздействие.

Телец

Для Тельцов наступает сложный месяц, согласно астрологическому прогнозу Павла Глобы. Их ждут трудности как в сфере работы, так и в личной жизни. Глоба советует, что звезды окажут свою поддержку Тельцам, если они избавятся от вредных привычек.

Рак

Раков ожидают неприятные события, которые могут подвести их к сложностям. По словам известного астролога, Вселенная будет благосклонна к представителям этого знака, если они научатся не принимать себя слишком серьезно и найдут радость в юморе над собой, как сообщает progorod43.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

обработка барьером от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Татарстанским госслужащим построят одноквартирные дома за 110 млн рублей

Интересное в Казани

2 дня назад

Кейтеринг для особых праздников: учет предпочтений каждого гостя

установка деревянной входной двери в Москве

Новости Татарстана

16 часов назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов

Новости Татарстана

15 часов назад

В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая

Новости Татарстана

день назад

Пока идет СВО, чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет

Новости Татарстана

день назад

Президент Казахстана отправил Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму
Лонгриды
4 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

15 часов назад

В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Татарстана

16 часов назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

Новости Татарстана

17 часов назад

В РТ расширено действие закона «О музеях и музейном деле»
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
8 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

18 часов назад

В Казани на снегоплавильные станции отправили почти млн тонн снега

Новости Казани

20 часов назад

На «Черном озере» закрыли каток

Новости Казани

день назад

На «Играх будущего» в Казани прошла первая фиджитал-свадьба
Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта
Интересное в Казани
6 дней назад

Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта