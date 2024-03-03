Боги навсегда отвернутся от них: Глоба назвал два знака зодиака, которых ждет очень черная полоса в начале марта

По прогнозу астролога, писателя и общественного деятеля Павла Глобы, март 2024 года предвещает вызовы для двух знаков Зодиака. Представители этих знаков могут столкнуться с неблагоприятными обстоятельствами, однако благоприятное воздействие звезд может смягчить их воздействие.

Телец

Для Тельцов наступает сложный месяц, согласно астрологическому прогнозу Павла Глобы. Их ждут трудности как в сфере работы, так и в личной жизни. Глоба советует, что звезды окажут свою поддержку Тельцам, если они избавятся от вредных привычек.

Рак

Раков ожидают неприятные события, которые могут подвести их к сложностям. По словам известного астролога, Вселенная будет благосклонна к представителям этого знака, если они научатся не принимать себя слишком серьезно и найдут радость в юморе над собой, как сообщает progorod43.